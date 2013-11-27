Аудит текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки257 просмотров

Доброе утро.

Интересен аудит текста, прилагаю.

Первоочередные задачи для текста: SEO-составляющий момент и мотивационность (чтобы посетитель сайта обратился).

Интересует платный краткий аудит ИЛИ полезные комментарии с предложением переработки (стоимость, сроки) и примерами.

С ожиданием предметных предложений по сотрудничеству или комментариев к проекту.

Данные заявок скрыты.

11 лет назад
ActionTime
Андрей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$1
1 день
Спасибо за сотрудничество. С Ольгой сравнительно легко общаться, ее рекомендации достаточно предметные, аргументированы и обязательно будут использованы.
Андрей показал себя отличным заказчиком. Постоянная связь, оплата вовремя делают приятным сотрудничество.
maryska_mango
Марина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо за сотрудничество.
Благодарю за оперативность.

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
maryska_mango
Марина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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