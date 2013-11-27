Доброе утро.

Интересен аудит текста, прилагаю.

Первоочередные задачи для текста: SEO-составляющий момент и мотивационность (чтобы посетитель сайта обратился).

Интересует платный краткий аудит ИЛИ полезные комментарии с предложением переработки (стоимость, сроки) и примерами.

С ожиданием предметных предложений по сотрудничеству или комментариев к проекту.

Данные заявок скрыты.