Статьи по недвижимости

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок298 просмотров

1. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «аренда квартир в Красноярске». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять текст. Уникальность 100%.

Стоимость 5 wmz.

2. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «сниму квартиру в Краснодаре без посредников». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять текст. Уникальность 100%.

Стоимость 5 wmz.

3. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «аренда офиса». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять текст. Уникальность 100%.

Стоимость 5 wmz.

4. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «Воронеж квартиры». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять текст. Уникальность 100%.

Стоимость 5 wmz.

11 лет назад
itamol
52 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

pater
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
С работой справился в соответствии с ТЗ.
Хороший заказчик, всем рекомендую для работы

Заявки фрилансеров

pater
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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