Статьи по недвижимости

1. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «аренда квартир в Красноярске». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять текст. Уникальность 100%.

Стоимость 5 wmz.

2. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «сниму квартиру в Краснодаре без посредников». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять текст. Уникальность 100%.

Стоимость 5 wmz.

3. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «аренда офиса». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять текст. Уникальность 100%.

Стоимость 5 wmz.

4. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «Воронеж квартиры». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять текст. Уникальность 100%.

Стоимость 5 wmz.