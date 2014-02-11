Требуется провести полный рерайтинг сайта, включая все разделы, кроме раздела "О компании" и всех пдф файлов. Сайт - http://usa-oil.org/ Что необходимо? Нужен уникальный текст, для нормальной индексации сайта, собственно в основном для этого ...
Статьи по недвижимости
1. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «аренда квартир в Красноярске». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять текст. Уникальность 100%.
Стоимость 5 wmz.
2. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «сниму квартиру в Краснодаре без посредников». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять текст. Уникальность 100%.
Стоимость 5 wmz.
3. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «аренда офиса». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять текст. Уникальность 100%.
Стоимость 5 wmz.
4. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «Воронеж квартиры». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять текст. Уникальность 100%.
Стоимость 5 wmz.
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