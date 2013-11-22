Написание текстов о детях

Нужны авторы для создания текстов о развитии и здоровье детей. Планируется длительное сотрудничество в развивающемся проекте. Поскольку проект только набирает свои обороты, то предпочтение будет отдано авторам, предложившим наименьшую цену за 1000 збп.

В заявке указывайте цену за 1000 збп, и адрес почтового ящика для обратной связи.