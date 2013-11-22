Написание текстов о детях

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Закрыт41 заявка328 просмотров

Нужны авторы для создания текстов о развитии и здоровье детей. Планируется длительное сотрудничество в развивающемся проекте. Поскольку проект только набирает свои обороты, то предпочтение будет отдано авторам, предложившим наименьшую цену за 1000 збп.

В заявке указывайте цену за 1000 збп, и адрес почтового ящика для обратной связи.

11 лет назад
litvinenko_julia
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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