Необходимо написать приветственную статью для сайта, один в один http://znanija.com. Вот пример, только должен быть привлекательным: Добро пожаловать на сайт [Site Name], где вы можете задавать вопросы по определенным предметам и получать ...
Написание текстов о детях
Нужны авторы для создания текстов о развитии и здоровье детей. Планируется длительное сотрудничество в развивающемся проекте. Поскольку проект только набирает свои обороты, то предпочтение будет отдано авторам, предложившим наименьшую цену за 1000 збп.
В заявке указывайте цену за 1000 збп, и адрес почтового ящика для обратной связи.
Заявки фрилансеров
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