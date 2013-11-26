Рерайт 80 статей (источник предоставляю)

Если честно, был приятно удивлен сотрудничеством с Кириллом. Я, как постоянный заказчик текстов, постоянно наступаю на грабли непрофессионального отношения со стороны исполнителей. Здесь же - совершенно другая ситуация. 1. Все было сдано на 30% раньше срока; 2. Тексты написаны безупречно; 3. Цена - вполне адекватна. Очень рекомендую Кирилла, как ответственного и грамотного копирайтера. Уверен, что при следующем заказе - обязательно продолжу сотрудничество!