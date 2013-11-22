Здравствуйте!

Нужен копирайтер/рерайтер по медицине на постоянку.

Требования:

1. Опыт работы в медицине, желательно также опыт в написании текстов по тематике,

2. Грамотность (грамматика, орфография, пунктуация)

3. Информативность и логика – материал должен раскрывать тему максимально полно и в логической последовательности,

4. Отсутствие воды в тексте и не чрезмерного количества несущих смысла стопслов (например таких contentmonster.ru/empty/l...

5. Структурность текста (абзацы, подзаголовки, списки, цитаты),

6. Лексическая наполненность (специфические определения, использование синонимов, нестандартных оборотов).

Цену выше 60 рублей за 1к знаков без пробелов прошу не предлагать. Оплата в Webmoney.

Тестовый текст на 1000 знаков для кандидатов прикрепил, при выборе исполнителей буду брать во внимание его и вашу цену.