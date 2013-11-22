Рерайт коммерческой тематики

Есть одна статья по промышленным товарам нужно не меняя смысла сделать из неё 10 статей.

Объём статьи 930 симв. без пробелов + в ней есть таблица.

Пожалуйста, указывайте ссылки или присылайте на [email protected] примеры выполненных работ (под примером я имею ввиду оригинал материала + текст который получился в результате рерайта).

Хорошо, если сразу укажете цены.