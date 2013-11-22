Рерайт коммерческой тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки197 просмотров

Есть одна статья по промышленным товарам нужно не меняя смысла сделать из неё 10 статей.

Объём статьи 930 симв. без пробелов + в ней есть таблица.

Пожалуйста, указывайте ссылки или присылайте на [email protected] примеры выполненных работ (под примером я имею ввиду оригинал материала + текст который получился в результате рерайта).

Хорошо, если сразу укажете цены.

11 лет назад
comm
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
29 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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