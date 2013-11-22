Спортивные тексты под нетемат. анкоры

Требуется 5 статей, пригодных для публикации в личном блоге на модерируемом ресурсе спортивной тематики.

Каждая запись должна быть тем или иным образом связана со спортом, написана от женского лица. Объем 1500 знаков, уникальность не менее 90% по адвего (шингл 6)

Анкоры (по одному для каждой статьи)

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Оплата только по факту. В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость за 1000 знаков, так как с подходящим автором возможно долговременное сотрудничество в таком же духе.