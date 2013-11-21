Копирайтинг/рерайтинг .

Нужны люди, которые имеют опыт работы на Форекс/бинарные опционы - предпочтение второму! Оплата 30р. за 1000. Ключи. Но очень простые. Для тех, кто в теме - работа как семечки щелкать. Просто не успеваю все сам делать, объемы сильно возрасли! Перекупам просьба не беспокоить!