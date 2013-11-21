Копирайтинг/рерайтинг .

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Закрыт5 заявок298 просмотров

Нужны люди, которые имеют опыт работы на Форекс/бинарные опционы - предпочтение второму! Оплата 30р. за 1000. Ключи. Но очень простые. Для тех, кто в теме - работа как семечки щелкать. Просто не успеваю все сам делать, объемы сильно возрасли! Перекупам просьба не беспокоить!

11 лет назад
dmgolovan
Дмитрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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