Написать статьи

Нужен человек из Украины, оплата на карту приват, который в течении месяца будет писать и добавлять статьи на молодёжный портал. Возможно постоянное сотрудничество

Обязательно знание СЕО и умение писать сео статьи. Нас интересует трафик на сайт, поэтому скорее всего это будут статьи в раздел тату или коммерсант, донор - _any-bany.com

в контактах приветствуется скайп