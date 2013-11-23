Копирайтинг, описания для магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок290 просмотров

Нужно составить короткие описания товаров для интернет-магазина.

Одно описание в 500 знаков стоит 30 рублей, то есть 60 рублей за 1000 знаков.

Общий объем: как минимум, на 10 тысяч знаков обеспечу.

Оплата на Яндекс.деньги или карту Visa/MasterCard после получения работы.

UPD для всех. Тематика — сувениры, подарки.

11 лет назад
brannstifter
Юлия 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранные исполнители

masha33zz
Оксана 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо за работу, все оперативно, качественно и в срок.
Остались только хорошие впечатления после работы с Юлией. Прекрасный человек и ответственный заказчик. Рекомендую.
vava1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Большое спасибо за работу. Быстро, качественно, всё время на связи.
Понравилось работать с Юлией. Оперативная оплата, быстрые ответы на возникающие вопросы. Буду рада сотрудничеству и в будущем!

Заявки фрилансеров

masha33zz
Оксана 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
vava1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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