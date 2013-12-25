Рерайт 11к символов

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Завершен8 заявок183 просмотра

Необходим рерайт 11 к символов, тематика спецтехника.

Срок до 22-23 часов по мск сегодня

Стоимость 3$ за 1 к символов X 32 рубля = около 1000 рублей

Оплата WMR или ЯндексДеньги

11 лет назад
SlonoTOP
Артем 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад
$33
1 день
Все окей
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zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
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