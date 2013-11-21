Текст 2500 символов

Описать 5 этапов работы веб студии.

Анализ - Получение информации от клиента. Исследование конкурентов и сбор данных о сфере деятельности. Выявление целевой аудитории и ее психологии. Анализ полученной информации.

Планирование - Планирование структуры сайта и его юзабилити.

Дизайн - Работа над графическим представлением сайта

Разработка - Программная разработка сайта, тестирование и устранение ошибок

Маркетинг - Продвижение бренда, товара, услуги в интернете.

Стиль текста направлен на продажу услуги. Масло масляное и прочий бред не принимаются (т.е. нужен текст по сущности, без вводной части)

Каждый пункт по 400-600 символов. Уникальность 93% и выше по Advego Plagiatus 1.3.0.5

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