Написание статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок155 просмотров

Необходимо написать 2 статьи по 2 тыс. символов:

1. доставка малогабаритных грузов из Китая

2. стоимость доставки груза из Китая

Написание статей
11 лет назад
vivakom
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

elena24
Елена 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$20
3 дня
Елена справилась с заданием, написала статьи в оговоренный срок.
Спасибо за приятное сотрудничество. С удовольствием поработаю с Вами ещё. Обращайтесь.

Заявки фрилансеров

elena24
Елена 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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