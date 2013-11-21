Написать 4 сео текста по 1000 символов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок196 просмотров

Подробное ТЗ в прилагаемом файле, необходимо написать 4 текста для сайта http://apollo-fortress.com/.

Если тексты понравятся, будет постоянный ежемесячный обьем от 100 000 символов.

Цена за 1000 символов 1.2 доллара.

11 лет назад
ZH-Group
Антон 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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