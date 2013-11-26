Написание текстов по украшению шарами (срочно)

Здравствуйте

Требуется написание 46 статей (под запросы) для сайта, занимающегося оформлением воздушными шарами. Только копирайт, рерайт не нужен - только написание с нуля коммерческого текста по ТЗ. Подобное не нужно - http://s020.radikal.ru/i706/1311/1d/fe2a53bedeae.png - будет проверена каждая статья.

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Сроки критичны - необходимо сдать не менее половины текстов (45к симв) максимум до обеда 22 ноября.

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Примерная структура статьи:

a)Продающий - вступительный текст

b) Описание услуг в рамках страницы

c) Описание преимуществ компаний по услуге и в конце – цены, цены есть на сайте

d)Завершение текста – призыв обратиться

Объем каждого текста - около 2к симв. Ключи прошу выделить жирным написанием в тексте. Обязательно использовать нумерованные списки со вхождением ключа. Общий объем: 46х2к=94к симв. Стоимость 1 к симв видится в районе $2 => суммарный бюджет на весь проект порядка $200.

Примеры стиля:

http://ibol.ru/decor_wed/

www.miraero.ru/balloons/wedding/

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Сроки критичны - необходимо сдать не менее половины текстов (46к симв) максимум до обеда 22 ноября.

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Жду предложений с вашими ценами и примерами аналогичных текстов (тематика не важна, главное - ваш стиль в написании коммерческих текстов).

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