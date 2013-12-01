Тексты. Дети 9

Продолжение цикла. 5-10 тыс. текст по 1$/1000 по факту написанного. до пятницы. Предпочтение исполнителям, которые согласны на оплату 2 раза в месяц или раз в неделю. И впредь оплата будет не раньше, чем в день оглашенного срока по проекту. По этому - пятница -суббота