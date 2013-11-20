Нужен копирайтер/рерайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт41 заявка448 просмотров

Для длительного сотрудничества требуется копирайтер. Можно без опыта работы, но с желанием учиться. Главное ответственность и исполнительность! Тематика статей различная: от медицины до строительства.

11 лет назад
TYoujna
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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