Здравствуйте. Ищется копирайтер на постоянной основе. Задачи, писать статьи для магазина необычных подарков Бибисон.ру (www.bibison.ru), несколько раз в неделю, объемом 2-3 тыс. знаков, с картинками. Некоторые статьи будут на специальные темы ...
Нужен копирайтер/рерайтер
Для длительного сотрудничества требуется копирайтер. Можно без опыта работы, но с желанием учиться. Главное ответственность и исполнительность! Тематика статей различная: от медицины до строительства.
Заявки фрилансеров
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