Оригинальные статьи на тему подарков

Здравствуйте.

Ищется копирайтер на постоянной основе.

Задачи, писать статьи для магазина необычных подарков Бибисон.ру (www.bibison.ru), несколько раз в неделю, объемом 2-3 тыс. знаков, с картинками. Некоторые статьи будут на специальные темы с заголовком и тегами на странице, но в основном статьи будут свободного характера.

Форма работы:

Вы предлагаете 2-3 разных заголовка на тему необычного. Это могут быть необычные места в городе, необычные вещи в мире, словом все то, что вызывает интерес любого человека. Мы согласовываем тему статьи и Вы начинаете работу.

Интересуют кандидаты, которые уже имеют в своем портфолио работы по смежной тематике.

Также плюсом будет наличие образования маркетолога, это нужно для того, чтобы заголовки, лозунги были максимально "вкусными".

Жду Ваших предложений.

Спасибо.