Оригинальные статьи на тему подарков

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Закрыт10 заявок287 просмотров

Здравствуйте.

Ищется копирайтер на постоянной основе.

Задачи, писать статьи для магазина необычных подарков Бибисон.ру (www.bibison.ru), несколько раз в неделю, объемом 2-3 тыс. знаков, с картинками. Некоторые статьи будут на специальные темы с заголовком и тегами на странице, но в основном статьи будут свободного характера.

Форма работы:

Вы предлагаете 2-3 разных заголовка на тему необычного. Это могут быть необычные места в городе, необычные вещи в мире, словом все то, что вызывает интерес любого человека. Мы согласовываем тему статьи и Вы начинаете работу.

Интересуют кандидаты, которые уже имеют в своем портфолио работы по смежной тематике.

Также плюсом будет наличие образования маркетолога, это нужно для того, чтобы заголовки, лозунги были максимально "вкусными".

Жду Ваших предложений.

Спасибо.

11 лет назад
skylans
Юрий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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