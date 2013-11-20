Ищу рерайтера/копирайтера.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок163 просмотра

Рерайт+копирайт, 50/50, статей с картинками (статьи с html тегами и вставленными картинками).

Рерайт текста по указанному url, без картинок.

Пример статьи с html:

Девятилетние покорители небес.

Девятилетние кузины из Великобритании Роуз Пауэлл и Флейм Брюэр установили мировой рекорд вингвокинга (акробатики на крыле самолёта), как самая молодая формация, исполнившая этот трюк. Они совершили полёт под присмотром своего дедушки, профессионального пилота. Рискованный акробатический номер девочки устроили для того, чтобы собрать средства для лечения 6-летнего Эли Кроссли, больного дистрофией мышц Дюшена.

Великобритания. Рендкомб, Глостершир, Англия. 21 августа. Кузины Роуз Пауэлл и Флейм Брюэр во время установления рекорда на самую молодую формацию, исполнившую вингвокинг. (Matt Cardy/Getty Images)

HTML
11 лет назад
akok06
Кирилл 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ищу рерайтеров на тематику "Английский язык"

    На портал об иностранных языках требуются авторы для долгосрочного сотрудничества. Требования: - Умение писать грамотные и интересные тексты на русском и украинском языках. - Пунктуальность, ответственность, порядочность. - Умение находить в ...

    HTML
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт на тему "Шторы"

    Добрый день! Необходимо много статей по тематике шторы и сопутствующее. Оплата 40wmr\тысяча знаков. ТЗ и требования к текстам вышлю в ЛС выбранным исполнителям.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статей про фильм

    $50

    Необходимо написать тексты на главную и остальные страницы сайта, посвященному фильму. Все текста должны быть уникальны - 100 %, возможен рерайт рецензий. Всего порядка 40-45 к знаков. Оплата до 35 руб / 1000 ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продающий текст на тему "Продвижения сайтов"

    $50

    Требуется написание текста для студии по продвижению сайта. Текст должен быть написан в продающем стиле, чтобы читающий сразу захотел заказать себе продвижение! Очень желательны тексты в портфолио по аналогичной тематике ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад