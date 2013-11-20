Ищу рерайтера/копирайтера.

Рерайт+копирайт, 50/50, статей с картинками (статьи с html тегами и вставленными картинками).

Рерайт текста по указанному url, без картинок.

Пример статьи с html:

Девятилетние покорители небес.

Девятилетние кузины из Великобритании Роуз Пауэлл и Флейм Брюэр установили мировой рекорд вингвокинга (акробатики на крыле самолёта), как самая молодая формация, исполнившая этот трюк. Они совершили полёт под присмотром своего дедушки, профессионального пилота. Рискованный акробатический номер девочки устроили для того, чтобы собрать средства для лечения 6-летнего Эли Кроссли, больного дистрофией мышц Дюшена.

Великобритания. Рендкомб, Глостершир, Англия. 21 августа. Кузины Роуз Пауэлл и Флейм Брюэр во время установления рекорда на самую молодую формацию, исполнившую вингвокинг. (Matt Cardy/Getty Images)