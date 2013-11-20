Копирайт на тему "Шторы"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок241 просмотр

Добрый день!

Необходимо много статей по тематике шторы и сопутствующее.

Оплата 40wmr\тысяча знаков.

ТЗ и требования к текстам вышлю в ЛС выбранным исполнителям.

11 лет назад
sword71
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Тексты для коммерческих сайтов

    $25

    Для сео-студии нужен копирайтер. Плачу 70 рублей за 1000 знаков. Тексты пишем по тз. Тематика текстов разная, тексты для коммерческих сайтов. Обязательное требование: Скайп с микрофоном! ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статей про фильм

    $50

    Необходимо написать тексты на главную и остальные страницы сайта, посвященному фильму. Все текста должны быть уникальны - 100 %, возможен рерайт рецензий. Всего порядка 40-45 к знаков. Оплата до 35 руб / 1000 ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продающий текст на тему "Продвижения сайтов"

    $50

    Требуется написание текста для студии по продвижению сайта. Текст должен быть написан в продающем стиле, чтобы читающий сразу захотел заказать себе продвижение! Очень желательны тексты в портфолио по аналогичной тематике ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт новостных статей

    Требуется грамотный копирайтер для длительного сотрудничества для наполнения блога на livejournal Строго установленная цена — 1$ за 1000 знаков. Только по рабочим дням. В день — 5 новостей по 400–600 знаков каждая. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Книга «Великие охотники»

    Для написания подарочной книги «Великие охотники» требуется автор. В книге необходимо рассказать про пару десятков великих охотников именно как охотников, придумавших новые методы, написавших классический руководства и т.п., и часть посвятить охотникам-знаменитостям (Хемингуэй к примеру). ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Книга «Рыбалка. Книга-тренер»

    Для написания книги Рыбалка. «Книга-тренер (цвет)» требуется автор. В книге должна быть показаны все основные техники лова, техники вываживания + как (пошагово) оснащать снасти и т.п. Задача: ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад