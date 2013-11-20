Для сео-студии нужен копирайтер. Плачу 70 рублей за 1000 знаков. Тексты пишем по тз. Тематика текстов разная, тексты для коммерческих сайтов. Обязательное требование: Скайп с микрофоном! ...
15 статей для наполнения сайта
необходимо подготовить 15 статей для наполнения сайта
25 руб. рерайт за 1000 символов
предоставим источники
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходим рерайт статей на тему системы безопасности. Исходники предоставлю. Минимальный объем в неделю - 15к знаков. Читабельность, уникальность не менее 95%.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется написание текста для студии по продвижению сайта. Текст должен быть написан в продающем стиле, чтобы читающий сразу захотел заказать себе продвижение! Очень желательны тексты в портфолио по аналогичной тематике ...Завершен11 лет назад
Требуется грамотный копирайтер для длительного сотрудничества для наполнения блога на livejournal Строго установленная цена — 1$ за 1000 знаков. Только по рабочим дням. В день — 5 новостей по 400–600 знаков каждая. ...Завершен11 лет назад
Для написания подарочной книги «Великие охотники» требуется автор. В книге необходимо рассказать про пару десятков великих охотников именно как охотников, придумавших новые методы, написавших классический руководства и т.п., и часть посвятить охотникам-знаменитостям (Хемингуэй к примеру). ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для написания книги Рыбалка. «Книга-тренер (цвет)» требуется автор. В книге должна быть показаны все основные техники лова, техники вываживания + как (пошагово) оснащать снасти и т.п. Задача: ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Веб-студии требуются рерайтеры, Вы можете одновременно взять несколько интересных Вам проектов. С нами выгодно сотрудничать, ведя сразу несколько сайтов. Ищем грамотных, трудолюбивых рерайтеров, рассматриваем и новичков. На ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
Требуется создание статьи (ссылка на материалы в файле) на тему: 10 способов как СДАТЬ квартиру в москве без посредников Объем статьи порядка 10 т.знаков Требования к копирайтеру: ...Завершен11 лет назад
- $30
Требуется создание качественной статьи (ссылка на материалы в файле) на тему: 10 способов как снять квартиру в москве без посредников Объем статьи порядка 10 т.знаков Структура работы: ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад