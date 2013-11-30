Продающий текст на тему "Продвижения сайтов"

Требуется написание текста для студии по продвижению сайта.

Текст должен быть написан в продающем стиле, чтобы читающий сразу захотел заказать себе продвижение!

Очень желательны тексты в портфолио по аналогичной тематике

От меня:

общая концепция

тезисы по тексту (что желательно упомянуть в нем)

От вас:

опыт в написании текстов по продвижению сайтов

соответственно и базовые познания в этой области

примеры работ, либо тестовый текст на 500-1000 символов

Озвучивайте ваши цены и сроки написания

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного удаленного сотрудника (заказы есть регулярно).