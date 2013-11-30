Продающий текст на тему "Продвижения сайтов"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок230 просмотров

Требуется написание текста для студии по продвижению сайта.

Текст должен быть написан в продающем стиле, чтобы читающий сразу захотел заказать себе продвижение!

Очень желательны тексты в портфолио по аналогичной тематике

От меня:

общая концепция

тезисы по тексту (что желательно упомянуть в нем)

От вас:

опыт в написании текстов по продвижению сайтов

соответственно и базовые познания в этой области

примеры работ, либо тестовый текст на 500-1000 символов

Озвучивайте ваши цены и сроки написания

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного удаленного сотрудника (заказы есть регулярно).

11 лет назад
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$30
2 дня
Ок
Приятное впечатление. Все в полном порядке!
AndreYasny
Ясный 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов
11 лет назад
$50
1 день
Все супер. Стал постоянным заказчиком Андрея!
С Ильей сотрудничаем уже довольно продолжительное время. Отличный заказчик, всегда идет на встречу во всех вопросах, быстро оплачивает работу. Но самое главное, Илья замечательный человек, с которым можно пообщаться на любые темы и спросить совета по SEO.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
AndreYasny
Ясный 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов
11 лет назад

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