Рерайт - систем безопасности (источники есть)

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Завершен27 заявок260 просмотров

Необходим рерайт статей на тему системы безопасности.

Исходники предоставлю. Минимальный объем в неделю - 15к знаков.

Читабельность, уникальность не менее 95%.

11 лет назад
tsarus
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$1
7 дней
Отличный специалист, рекомендую!
Надежный и компетентный заказчик.

Заявки фрилансеров

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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