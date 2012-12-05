Резюме
На хорошем уровне программирую на языках:
- PHP (MySql) framework Yii
- Ajax+jQuery+JavaScript
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Все ок. Грамотный профессионал.
$150
10 баллов
11 лет назад
Проект выполнен в срок! Все замечания были выполнены. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество! Оплата была выплачена моментально после выполнения работы и в полном объеме. Рекомендую. С удовольствием продолжу сотрудничество!
$50
10 баллов
11 лет назад
Всё отлично. рекомендую+
$50
10 баллов
11 лет назад
Полностью доволен выполненной работой.
$30
10 баллов
12 лет назад
Замечательный специалист. Highly recommended. A++++++++++++++++++++++
Веб-программирование
10 отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $150
от 4 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $100
нет рейтинга