aligarh

Тимур aligarh

 
34 годаРоссия/Владивосток
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Резюме

На хорошем уровне программирую на языках:

- PHP (MySql) framework Yii

- Ajax+jQuery+JavaScript

PHPJavascriptMySQLjQueryAjax
Отзывы заказчиков
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Настроить WordPress плагины + доработка
Все ок. Грамотный профессионал.
Все отлично!
Ответный отзыв
suvorov-alex
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Одеть готовую верстку bootstrap на WordPress
Проект выполнен в срок! Все замечания были выполнены. Рекомендую для сотрудничества!
Благодарю за сотрудничество! Оплата была выплачена моментально после выполнения работы и в полном объеме. Рекомендую. С удовольствием продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
agensys
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Исправить 4 ошибки на сайте на wordpress
Всё отлично. рекомендую+
Все отлично!
Ответный отзыв
Ivanopulus
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработки системы управления контентом Wordpress
Полностью доволен выполненной работой.
Все отлично!
Ответный отзыв
sorryMichael
41 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Починить виджет в wp.
Замечательный специалист. Highly recommended. A++++++++++++++++++++++
Все отлично!
Ответный отзыв
Веб-программирование
10 отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $150
от 4 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
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