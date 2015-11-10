Скрипт из shop-script на discogs.com

Написать очень простой скрипт, который по всем подпапкам папки /var/www заходит в /var/www/подпапка/data/www и просматривает какие там сайты. Весь список сайтов выводит в 1 столбец в html и сохраняет в файл sites.txt
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: организовать экспорт из shop-script (https://www.shop-script.ru/) на своем хостинге на сайт discogs http://www.discogs.com/developers/
1. Необязательно чтобы скрипт работал через админкуshop-script, можно отдельный скрипт
2. Важно! Товаров будет около 10000. Нужно предусмотреть какие лимиты есть у дискогса, подстроиться под них.
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