До программировать передачу данных на Smartresponder

Вот форма

action="/smartresponder.ru/subscribe.html" name="SR_form_5_94"

class="send-form">

Принять участие

Участвую

После "всплывания" окна вводятся данные и "всплывает другая форма"

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Проверьте Ваш почтовый ящик,

подтвердите подписку, получите доступ к аудио и видео материалам, и ждите дополнитеьной инофрмации.

Первая часть обрабатывается вот таким скриптом

$(".send-form").submit(function (e) {

e.preventDefault();

var error = false;

$(this).find('input.req').each(function () {

if (!$(this).val()) {

error = true;

$(this).addClass('error');

}

else {

$(this).removeClass('error');

}

});

var t = $(this).find('button').text();

if (!error) {

$(this).find('button').text('Отправка ...');

sendEmail($(this), t);

$(this)[0].reset();

$.fancybox('#thanks', { padding: 0, margin: 0});

}

});

Нужно переделать функцию:

function sendEmail(form, text) {

var post_data = form.serializeArray();

$.ajax({

url: 'https://smartresponder.ru/subscribe.html',

type: 'post',

data: post_data,

dataType: 'json',

success: function (data) {

form.find('button').text(text);

ga('send', 'event', 'button', 'send', 'email');

}

});

}

Нужно удалить использование ga и создать свою функцию, что бы данные уходили на Smartresponder.

uid и did[] будут предоставлены исполнителю (для проверки работы).