Нужен горамотный и ответственный программист для выполнения ТЗ по интернет-магазину на платформе codeigniter. Среди задач расширение функционала в адмике, и добавление дополнительных блоков на страницу товара, категории и главную. Работа по ТЗ.
До программировать передачу данных на Smartresponder
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот форма
action="/smartresponder.ru/subscribe.html" name="SR_form_5_94"
class="send-form">
Принять участие
Участвую
После "всплывания" окна вводятся данные и "всплывает другая форма"
Вы зарегистрированы
Проверьте Ваш почтовый ящик,
подтвердите подписку, получите доступ к аудио и видео материалам, и ждите дополнитеьной инофрмации.
Первая часть обрабатывается вот таким скриптом
$(".send-form").submit(function (e) {
e.preventDefault();
var error = false;
$(this).find('input.req').each(function () {
if (!$(this).val()) {
error = true;
$(this).addClass('error');
}
else {
$(this).removeClass('error');
}
});
var t = $(this).find('button').text();
if (!error) {
$(this).find('button').text('Отправка ...');
sendEmail($(this), t);
$(this)[0].reset();
$.fancybox('#thanks', { padding: 0, margin: 0});
}
});
Нужно переделать функцию:
function sendEmail(form, text) {
var post_data = form.serializeArray();
$.ajax({
url: 'https://smartresponder.ru/subscribe.html',
type: 'post',
data: post_data,
dataType: 'json',
success: function (data) {
form.find('button').text(text);
ga('send', 'event', 'button', 'send', 'email');
}
});
}
Нужно удалить использование ga и создать свою функцию, что бы данные уходили на Smartresponder.
uid и did[] будут предоставлены исполнителю (для проверки работы).
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