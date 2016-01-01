Подправить верстку добавить rss канал

Имеем: встроенную бд от шопифай, есть доступ только к админке сайта. Надо реализовать следующее: На форме логина будет кнопка [url=http://prntscr.com/8yxqk6]prntscr.com/8yxqk6[/url] при нажатии на кнопку появляется форма [url=http://prntscr.com/8yxroe]prntscr.com/8yxroe[/url] . В этой форме должна быть валидация как фрон енд так и бек енд, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть страница с календарем, в которой идут события. кадое событие-это отдельная страница. И в странице с календарем и в странице с событием надо подправить верстку. Выровнить эллементы, в событие добавить слайдер. Слайдер нужно также добавить в админку. Добавить rss канал к событиям из календаря.
верстка bootstrap3
фреймворк yii 1.1.16
- Похожие заказы
- $200Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
[b]Дано: [/b] Платёжный шлюз казначей [url=https://kaznachey.ua/]kaznachey.ua[/url] Модуль оплаты с помощью казначей для Prestashop (у ребят нет престашопера, а так как вопрос срочный ищу специалиста здесь). Сайт мультивалютный, т.е. оформить заказ можно в любой валюте (USD, UAH, RUB, EUR). При оформлении заказа ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Разработка сайта аукциона от вас жду сроки и бюджет т3 в приложениеВеб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработка проекта на фреймворках т3 в приложениеВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $400
Добрый день. Нам бы хотелось решение на базе Telegram, которое позволит отвечать на типовые вопросы специально настроенными ботами. Как это будет работать: Нам нужны команды например: /salesoftheday -ответом будут наши "предложения дня", которые формируются ежедневно отделом продаж. /egypt-краткая ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Установлена гостевая книга: [u]Sad Raven's + Denied Guestbook v2.1.6[/u] в которой нужно заменить капчу. Пример скрипта капчи и её описание, на которое нужно заменить предоставляю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен программист который хорошо знает php, html, js и css для создания сайта. Фишек на сайте будет много, всякие добавление обзоров, парсинги с алиэкспресса и тд, поэтому нужен толковый программист. PSD дизайн сайта есть, пример ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть парсер на Python, который собирает ссылки на сайты по запросам из результатов поисковых систем. Но он собирает абсолютно все, нам же нужны конкретные (основные). На скриншоте показал основою ссылку. Сам файл парсера который необходимо подправить ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
10 позиций для голосования, к каждому номеру/строке присвоена песню, за которую нужно будет голосовать/или не голосовать посетителю сайта. В идеале как-то так: песня с возможностью прослушать ее, и рядом кнопочка, если нажимаешь на какую-нибудь песню, то ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Всем привет. Задача - написать плагин для Wordpress. Плагин должен создать кастомный тип контента "Event". Поля этого типа контента: Title [s]Description[/s] не используется. Date - простой текстовый инпут. Больше никаких полей пока не надо. Админ добавляет события. Они должны вывестись на фронтенде. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад