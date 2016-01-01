Подправить верстку добавить rss канал

Есть страница с календарем, в которой идут события. кадое событие-это отдельная страница. И в странице с календарем и в странице с событием надо подправить верстку. Выровнить эллементы, в событие добавить слайдер. Слайдер нужно также добавить в админку. Добавить rss канал к событиям из календаря.

верстка bootstrap3

фреймворк yii 1.1.16