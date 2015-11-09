Разработка сайта аукциона

Имеем: встроенную бд от шопифай, есть доступ только к админке сайта. Надо реализовать следующее: На форме логина будет кнопка [url=http://prntscr.com/8yxqk6]prntscr.com/8yxqk6[/url] при нажатии на кнопку появляется форма [url=http://prntscr.com/8yxroe]prntscr.com/8yxroe[/url] . В этой форме должна быть валидация как фрон енд так и бек енд, ...
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