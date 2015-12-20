Корректировки на сайте

Отслеживание статуса заказа на сайте konturline.ru не работает, не приходят уведомления о поступлении заказа и т. п. 1.В каждой карте товара каталога konturline.ru должна появиться кнопка КУПИТЬ ОПТОМ которая должна вести в подраздел каталога именно этой же категории товара на postrading.ru2.В каждой карте товара каталога postrading.ru ( кроме гирлянд) должна быть кнопка КУПИТЬ В РОЗНИЦУ которая должна вести на страницу всего раздела именно этой категории товара ( например с товара на странице postrading.ru кнопка КУПИТЬ В РОЗНИЦУ должна идти туда)И так со остальными карманами и всем, что мы оставим на Точке продаж ( в дальнейшем ТП).3. На сайте postrading.ru, в разделе каталога Таблички надо повторить всё, как на Контур лайне ( в дальнейшем КЛ), в разделе Таблички. Нужно перенести все макеты и на каждую табличку сделать возможность оптовой покупки с тремя ценами- ВАЖНО!

4. на сайте konturline.ru нужно сделать,чтоб на странице каталога товара отображалась о информации отдельно, не в заголовке как сейчас 5. Меняем номер телефона на postrading.ru с 6498288 на 6498861 код 495. Меняем везде, в том числе и подвале.Сайт kontruline.ru на самописном

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