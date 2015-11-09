Сделать аналог сайта

Добрый день, есть сайт http://catonthetoilet.rastem.com.ua/ На ним есть 4 формы для заявок. Все они работают на одном php файле 1) Нужно чтоб когда приходили заявки, было указанно с какой из четырех форм. 2) Нужно поправить рамку для "заказать звонок" Поднять ...