Доработка ИМ - сейчас срочно

Добрый день, есть сайт http://catonthetoilet.rastem.com.ua/ На ним есть 4 формы для заявок. Все они работают на одном php файле 1) Нужно чтоб когда приходили заявки, было указанно с какой из четырех форм. 2) Нужно поправить рамку для "заказать звонок" Поднять ...
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