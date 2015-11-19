Калькулятор на Wordpress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки159 просмотров
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Сделать калькулятор один в один как тут:

okontorg.ru/osteklenie_balkonov/kalkulyator_ostekleniya_balkonov

Встроить в сайт на Wordpress balkon-minsk.by, все параметры чтобы менялись из админки.

Оплата по факту Вебмани до 3000 руб.

Выберу исполнителя по цене/отзывам

WordPress
8 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Molen
Павел 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
68 отзывов
8 лет назад
$33
1 день
Качественная и быстрая работа. Сделал калькулятор за пару дней максимум, быстро внедрил на Wordpress, все работает четко, рекомендую как опытного и ответственного исполнителя.
Внимательный и вежливый заказчик, оплата в срок, всем советую.