Проблема с миниатюрами Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок163 просмотра
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Перенес сайт на другой домен, перестали отображаться миниатюры ( выводятся через timthumb.php). Нужно помочь это исправить

WordPress
8 лет назад
Vettalki
Виталий 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад