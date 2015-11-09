Проблема с миниатюрами Wordpress

В компанию [url=http://consultsystems.ru]WebConsult[/url] требуется Frontend разработчик + верстащик. Основные задачи - верстка интерфейсов и верстка промосайта. Оплата по проектно, но задач много, поэтому работа будет постоянно. Цена обговаривается отдельно на каждый проект. По каждому проекту ...