Добавить разделы на сайт, выложить фото (до 30 штук)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Домен makoday.ru

требуется создать 3 раздела меню и выложить в каждый до 10 фотографий.

срок - до завтра

8 лет назад
cem_neo
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад