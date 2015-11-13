Восстановить доступ

Веб-программированиеЗавершен10 заявок186 просмотров
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Нужно восстановить доступ в панель управления сайта на wordpress. На сайт давно не заходила, думала как срок домена закончиться сайт перестанет работать. Сайт был не нужен. Но сейчас вижу что сайт работает на том же домене, хоть он уже не мой, а зайти в панель управления не могу, The requested URL /wp-login.php was not found on this server. Этот файл лежит где илежал. Прикрепила к этому сайту другой домен, но ошибка всё та же. Нужно

заменить домен на сайте и открыть доступ в панель управления.

Оплата в рублях или WMR

8 лет назад
demanshe
Людмила 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 лет назад
$7
1 день
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