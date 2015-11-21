Кто из моих подписчиков вконтакте является администратором группы?

Здравствуйте.

Нужна программа, приложение, которое просканирует подписчиков моего сообщества вконтакте и группы, в которых они состоят, и выпишет мне владельцев своих сообществ.

Владельцев можно определить, например, по тому, если ссылка на профиль пользователя стоит в разделе Контакты в группе.