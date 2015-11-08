Доработать сайт на drupal + самописный модуль к нему

Установлен OpenCart 2.0.3.1 и сторонний шаблон. 1. Сделать автоматический вывод подкатегорий над товарами в виде картинок в категории товаров. 2. Сделать вывод товаров на акции в боковой колонке сайта. 3. В административной панели левая колонка постоянно сворачивается.
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Нужно доработать сайт благотворительного фонда open-palm.org.ua на drupal + самописный модуль к нему. Над ним работал программист, сейчас не может продолжить, но готов подсказать что да как делал, он на связи. Есть список необходимых доработок. Кто готов взяться, просьба предварительно оценить срок и стоимость этих доработок.
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