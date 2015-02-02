На сайте www.tek-nika.ru надо в разделе www.tek-nika.ru/zayvka разместить заявку на отправку груза в личном кабинете. Основной документ "Учёт заявок" пояснения по заполнению полей во втором доке "Поля". Важно: Укажите сразу стоимость. Сроки. Создать на сайте доступ ...
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Нужен парсер яндекс.картинок.
1. Парсер получает URL картинок, все картинки на моем хостинге. (картинок больше 40 тысяч)
2. Парсер ищет "другие размеры" этих картинок и сохраняет самую большую или побольше размером. Не важно, любая картинка будет больше той, которые у меня.
3. Парсер ищет похожие изображения и сохраняет первые 3 страницы изображений, переходить на другие сайты нет нужды, т.к. в списке в HTML коде указывается прямая ссылка на картинку.
Возможность ставить таймауты между парсингом картинок, чтобы не забанили.
Фильтр должен быть в состоянии "Без защиты", а не умеренный: http://clip2net.com/s/3q0ezuc
Что касается капчи, если 1-2 будут вылетать на каждые 100-120 штук, тогда нормально. Если же нет, нужно будет подключить antigate.
То есть, скрипт получил 1000 ссылок, спарсил, сохранил все картинки в папке. Можно PHP+AJAX, можно программу для винды.
И еще, названия всех картинок должны уникализироваться, чтобы не перезаписывались! Очень часто это 1.png, 1.jpg и т.д. Лучше всего, просто md5( microtime()) + расширение.
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