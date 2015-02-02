Разработка плагина для форума на IPB

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки120 просмотров
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Требуется написать плагин для форума на IPS Community Suite 4. В двух словах: плагин мониторинга курсов валют (из xml). Детали при переписке. Длительное сотрудничество приветствуется

8 лет назад
interdezzz
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад