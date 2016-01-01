Приветствую всем, есть плагин custom field suite надо чуть расширить функционал. Вывод полей True / False происходит таким образом get( 'is_valid' ); ?> (подробно здесь смотрите http://docs.customfieldsuite.com/field-types/true_false.html) True / False возвращает 1 и 0, надо добавить если 1 то выводим ...
Исправить верстку календаря . поработать с админкой. добавить rss кан
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На странице сайта имеется календарь и элементы. в календарь вписываются события через админку. Нажимая на событие мы переходим на
его описание. Требуется:
1. На странице с календарем подправить верстку.(выровнять элементы по правому и левому краю, убрать откуда то
появляющейся горизонтальный скрол.
2. В мобильных версиях изменить вид календаря. Сейчас он просто пропорционально уменьшается, а надо
чтобы появлялись строки с датами в столбец. Все элементы опустить ниже
календаря и отцентрировать на странице.
Изменить в мобильных/планшетных версиях верстку тегов.3. На странице описания подправить картинки (верстку, выровнить по краям,
изменить вид тамлайна.), добавить галерею с картинками и видео. Видео
загружается на сервер с админки, а не с ютуба или еще откуда-то
3. Видео которое загружаем в описание-страницу, автоматом переходит на другую страницу. (она уже есть, админка прорабатывается)
4. Обязательно сделать кнопку подписаться на новости с календаря через rss канал, кнопка находится на странице с календарем.
5. В админке добавить строку с добавлением галереи видео и картинок, также добавить строку с rss каналом.
Админка уже есть. Надо отредактировать.
Верстка bootstrap3, админка yii 1.1.16
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