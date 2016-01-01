Исправить верстку календаря . поработать с админкой. добавить rss кан

​На странице сайта имеется календарь и элементы. в календарь вписываются события через админку. Нажимая на событие мы переходим на

его описание. Требуется:

1. На странице с календарем подправить верстку.(выровнять элементы по правому и левому краю, убрать откуда то

появляющейся горизонтальный скрол.

2. В мобильных версиях изменить вид календаря. Сейчас он просто пропорционально уменьшается, а надо

чтобы появлялись строки с датами в столбец. Все элементы опустить ниже

календаря и отцентрировать на странице.

Изменить в мобильных/планшетных версиях верстку тегов.3. На странице описания подправить картинки (верстку, выровнить по краям,

изменить вид тамлайна.), добавить галерею с картинками и видео. Видео

загружается на сервер с админки, а не с ютуба или еще откуда-то

3. Видео которое загружаем в описание-страницу, автоматом переходит на другую страницу. (она уже есть, админка прорабатывается)

4. Обязательно сделать кнопку подписаться на новости с календаря через rss канал, кнопка находится на странице с календарем.

5. В админке добавить строку с добавлением галереи видео и картинок, также добавить строку с rss каналом.

Админка уже есть. Надо отредактировать.

Верстка bootstrap3, админка yii 1.1.16