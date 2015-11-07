Добавить функционал к плагину custom field suite wp

Веб-программированиеЗавершен1 заявка140 просмотров
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Приветствую всем,

есть плагин custom field suite надо чуть расширить функционал.

Вывод полей True / False происходит таким образом get( 'is_valid' ); ?>  (подробно здесь смотрите http://docs.customfieldsuite.com/field-types/true_false.html)

True / False возвращает 1 и 0, надо добавить если 1 то выводим div если 0 то выводим совсем другой div.

Цена 500р.

8 лет назад
sevasargsyan
Сева 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
saboteador-ua
Андрей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
34 отзыва(-3)
8 лет назад
$7
1 день
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