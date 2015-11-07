Парсер с авторизацией

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки118 просмотров
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Нужно спарсить вот эту страницу http://pr-cy.ru/a/pinokkio.od.ua  залогинившись и сохранив куки. А так же послать запрос на обновление данных. Когда данные обновятся, сохранить результат в файл result.html - как есть. Просто html код полученной страницы.

8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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