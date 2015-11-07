Парсер с авторизацией

Здравствуйте, ищу разработчика несложных расширений под браузер Гугл Хром. Пример расширения - [url=https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-google-background/jepibmfmhopgkplegmkjgifmhabbjadg]https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-google-background/jepibmfmhopgkplegmkjgifmhabbjadg[/url] Предложения и бюджеты готов выслушать от исполнителей. Спасибо! PS: ребят тут справится любой программист, бюджеты обсуждаемы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно спарсить вот эту страницу http://pr-cy.ru/a/pinokkio.od.ua залогинившись и сохранив куки. А так же послать запрос на обновление данных. Когда данные обновятся, сохранить результат в файл result.html - как есть. Просто html код полученной страницы.
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