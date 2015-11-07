Парсер с авторизацией

Перенести верстку с JS с одного сайта (из браузера) на другой (будет доступ FTP), назвать form/index.html. Выглядеть будет вот так https://yadi.sk/i/R1ZF5gWskHrZX Весь внешний функционал должен скопироваться, ошибок в консоли не должно быть. Нажатие кнопки отправить должно ...