Реализация многопоточности на php под apache

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При открытии страницы в браузере срабатывает контроллер, который создает класс new Thread($parameters), параметры должны быть массивом или строкой. Все что выполняется в thread'е делается в новом потоке. нужна реализация класса Thread, напоминаю что pcntk под apache не работает. Также желательно:1) Управлять Thread при его работе из основного потока (завершение, остановка, возобновление)2) Thread не должен завершать свою работу пока не выполнит задачу или не кинет исключение

PHPApache
8 лет назад
alecsisk
Игорь 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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