Сделать приложение. которое открывает сайт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки170 просмотров
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Добрый день ищю исполнителя который может сделать приложение для Android и iOS что бы оно просто открывало сайт внутри приложения. Интересуют только бюджетный варианты. 

Расматриваю варианты сделанные в PhoneGap

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов