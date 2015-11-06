Нужно сделать 3-и задачи для prestashop 1.5.6.1

$300
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Нужно решить 3-и задачи по prestashop 1.5.6.1

Т.З. здесь https://yadi.sk/d/9cbyadS8kHN6S

Сайт prestashop 1.5.6.1

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Prestashop
8 лет назад
MihaV82
Михаил 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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