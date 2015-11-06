Требуется доработка компонента Mosets Tree Модернизация модулей Mosets Tree Оптимизация (ускорение сайта), в основном компонента Mosets Tree Верстка шаблона Заинтересованным скину полное ТЗ!
Вёрстка и программирование корпоративного сайта услуги SipUp
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коротко:
Необходимо сверстать и запрограммировать страницы корпоративного сайта услуги
облачной телефонии Sip Up используя дизайн макеты предоставленные
заказчиком.
Вёрстка должна быть адаптивная и кроссплатформенная;
Сайт должен быть реализован либо на CMS (к примеру: Joomla), либо на фрэймворке
(к примеру: Zend Framework, Laravel).
Также стоит учесть, что на сайте должны быть подключены (интегрированы)
сторонние модули, такие как web-сервер платформы (регистрация и личный кабинет
клиентов), он-лайн консультант и другие.
Главное:
1) Качество работ - перед тем как «ударить по рукам», мне нужен пример работы, который соответствует тех. требованиям описанным мной в ТЗ
2) Согласие работать через «безопасную сделку» на одной из фриланс площадок – так как именно этот способ позволяет «заказчику» проводить оплату используя
безналичный расчёт (а использование иного способа не предвидится). Вариант
платить напрямую предоплату – не рассматривается!
3) Понимание и ориентация на «Потребности заказчика», т.е. «крутой сайт» который сможет выполнить главную задачу «увеличить клиентскую базу
компании» + поддерживать «лояльность» аудитории «Быстрым», «Надежным», «Читаемым»,
«Открывающимся на всех устройствах без едущей верстки» сайтом.
4) Соблюдение первоначальных договоренностей, т.е. если мыдоговорились, что весь проект стоит *** *** р., то именно эту сумму мы Вам
заплатим за его реализацию, если же вы «просчитаетесь» сможете компенсировать затраты
из наших следующих заказов.
Дизайн-макеты в jpeg доступны для скачивания по ссылке: https://www.dropbox.com/s/eyaxxr9fnxw6468/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B.zip?dl=0,исходники «.psd» будут переданы исполнителю при заключении сделки.
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