Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS

Здравствуйте!

Надо поправить код так чтоб developers.google.com/speed/pagespeed не ругался, сделать хотябы 85-90

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