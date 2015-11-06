Исправить старые php скрипты под новые версии интерпретаторов.

Есть несколько скриптов, работающих как единое целое. Написаны они лет 6-7 назад, работали под php 5.2 , но в связи с тем что хостеры отказываются от устаревшей версии, необходимо внести в код изменения, для нормальной работы с версиями php не ниже 5.5 и возможно новыми версиями БД MySQL. Т.к. после обновления интерпретатора, функционал скрипта частично перестал работать ругаясь на синтаксис.