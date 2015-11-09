Доработка Opencart

Есть готовый (купленный) шаблон для сайта под WordPress. Вот ссылка на магазин и демку: [url=https://www.upwork.com/leaving-odesk?ref=http%3A%2F%2Fthemefuse.com%2Fwp-themes-shop%2Frestaurant-wordpress-theme%2F]http://themefuse.com/wp-themes-shop/restaurant-wordpress-theme/[/url] Нужно его переделать под ASP.net MVC 5/6 (RAZOR). Всю привязку к админке и к WordPress можно выкидывать, должна остаться только верстка RAZOR со ...