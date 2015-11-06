Срочная доработка проекта на PrestaShop

Требуется доделать шапку форума, и придать более красивый о объемный вид. При этом очень желательно, что бы внешний вид не вываливался из общей концепции форума. Пациент: http://moto-116.ru/forum На данный момент шапка сделана в таблицах (см.файлы). Если вам будет ...
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