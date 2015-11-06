Срочная доработка проекта на PrestaShop, техническое задание имеется подробное, в основном верстка сайта, часть задач по програмингу, но мало, оплата производится в 2 этапа по факту готовности каждого из этапов равных в тз, без аванса, срок первой части сегодня к 13-00 часам по Московскому времени. Пишите ваши скайпы. Первый этап состоит всего из 3 пунктов.